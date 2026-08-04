Новый мост через Чорохи, 7,6-километровый тоннель и десятки миллионов на выкуп земли

04.08.2026 15:56





Строительство новой автомагистрали Батуми — Сарпи постепенно переходит из стадии проектирования к реальным работам. Очередным подтверждением этого стало оформление в государственную собственность отдельного земельного участка прямо в русле реки Чорохи. Именно здесь будет построен новый автомобильный мост — один из ключевых объектов всей трассы.



Новый мост расположится примерно в 2,4 километра выше действующего Гонийского моста. Именно через него пройдет новая автомагистраль, которая соединит объездную дорогу Батуми с будущим тоннелем. Строительство тоннеля должно начаться на территории села Ахалсопели в Хелвачаурском муниципалитете.



Масштаб проекта хорошо показывает сама география. В месте, где появится мост, ширина русла Чорохи достигает примерно одного километра. Это означает, что строителям предстоит возвести одно из самых сложных инженерных сооружений на всем маршруте.



После моста дорога уйдет под землю. По проекту новый тоннель будет иметь длину 7,6 километра и выйдет уже возле водопада Андрея в районе Сарпи. Именно этот участок должен стать главным элементом новой трассы, которая позволит вывести основной поток транспорта за пределы населенных пунктов и значительно разгрузить существующую дорогу вдоль побережья.



Подготовка к строительству уже идет полным ходом. Государство начало выкупать земельные участки еще в августе 2025 года. На выплату компенсаций предусмотрены серьезные средства. Владельцам земельных участков планируется выплатить 61,4 млн лари, еще 44,6 млн лари предназначены для компенсации стоимости зданий и сооружений. Общий объем выплат превышает 106 миллионов лари, что делает этот этап одним из самых дорогостоящих в подготовке проекта.



После выхода из тоннеля новая магистраль до турецкой границы в основном пройдет по существующему направлению дороги Батуми — Сарпи. При этом проектировщики отдельно подчеркивают, что пляж Сарпи новая трасса не затронет, хотя именно этот вопрос долгое время вызывал опасения у местных жителей и бизнеса.



Проект также предусматривает восстановление берегозащитных сооружений вдоль побережья. Поврежденные участки укрепят, а в наиболее уязвимых местах берег дополнительно защитят крупными валунами и тетраподами, чтобы снизить риск дальнейшего разрушения морской линии.



Завершить строительство автомагистрали планируется к 2031 году. Если раньше речь шла преимущественно о документации и согласованиях, то теперь государство уже оформляет землю, выкупает частную собственность и готовит строительные площадки. Новая трасса должна стать не просто еще одной дорогой, а новым транспортным коридором между Батуми и турецкой границей. Она сократит время в пути, уменьшит нагрузку на существующую прибрежную дорогу и станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов Аджарии за последние годы.





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