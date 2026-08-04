Шарашидзе: Кобахидзе использует ЕНД, чтобы оправдать собственное сотрудничество с главным врагом — Россией?

04.08.2026 15:59





«Что сегодня хотел сказать Ираклий Кобахидзе — что он должен продолжить делать то же, что после 2008 года делало «Единое национальное движение»? Кобахидзе использует «Единое национальное движение» для того, чтобы оправдать собственное сотрудничество с главным врагом — Россией? Почему нас сегодня должно интересовать, кто из лидеров «Единого национального движения» после войны 2008 года встречал российских туристов на КПП «Ларс», а кто — в другом месте? Нас интересует, что происходит сегодня — в 2026 году!» — так депутат парламентской фракции «За Грузию» Георгий Шарашидзе прокомментировал опубликованное в социальной сети заявление главы правительства.



Шарашидзе подчеркнул, что сейчас главное — дать надлежащую политическую и правовую оценку аннексионным процессам, начатым Россией в Цхинвальском регионе. По его словам, «Грузинская мечта» этого не делает и проявляет преступное безразличие.



По словам Шарашидзе, именно в этом заключается линия защиты суверенитета страны.



«Сегодня уже неактуально, что и как происходило во времена «Единого национального движения». Население Грузии отказало этой партии в поддержке, а Михаил Саакашвили, в том числе, отбывает наказание.



Сейчас главное не то, что происходило в 2008 году, а то, что происходит сегодня. К сожалению, сегодня Ираклий Кобахидзе и «Грузинская мечта» не говорят ни слова об аннексионных процессах, происходящих на нашей исторической территории — в Самачабло. Когда наша команда внесла в парламент проект резолюции в знак протеста против оккупации и аннексии, команда «Грузинской мечты» назвала эту резолюцию политическим позерством. Пусть Ираклий Кобахидзе объяснит, что он подразумевает под политическим позерством и что он сам и «Грузинская мечта» собираются делать, чтобы высказаться и дать политическую и правовую оценку ускоренным Россией аннексионным процессам в Самачабло. Сегодня важно именно это, а не то, что Кобахидзе думает о преступлениях времен «Единого национального движения».



Сегодня линия защиты суверенитета Грузии проходит через противодействие угрозе аннексии. Всем хорошо известно, какие процессы начались после того, как 9 мая Владимир Путин в Кремле подписал соглашение об углублении сотрудничества с Республикой «Южная Осетия». Если сегодня Кобахидзе и «Грузинская мечта» хотят доказать грузинскому народу, что они являются патриотической властью, прежде всего они должны выступить против аннексии, чего «Грузинская мечта» не делает.



Все остальное не представляет интереса — мы не собираемся следовать за Кобахидзе в его мифах и сказках о «дип стейт» и агентуре. Сейчас Кобахидзе должен говорить не о каких-то мифах и непонятных угрозах со стороны «дип стейт», а дать достойный политический и правовой ответ на российскую оккупацию и процесс аннексии. Если он не способен этого сделать, пусть выйдет и признает, что на самом деле работает не в интересах Грузии, а в интересах России, объявляя наших европейских партнеров врагами и находясь в прямом сотрудничестве с главным врагом — Россией», — заявил Георгий Шарашидзе.





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