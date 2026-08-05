На период реконструкции проспекта Руставели парковка на прилегающих улицах будет бесплатной

05.08.2026 13:25





В связи с масштабными ремонтно-реконструкционными работами, проводимыми на проспекте Руставели, пользование парковочными местами на прилегающих улицах временно становится бесплатным для граждан. Кроме того, арендаторы коммерческих помещений в подземных переходах на этом же проспекте будут освобождены от арендной платы. Об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на сегодняшнем заседании правительства муниципалитета столицы.



«В подземных переходах на проспекте Руставели работают коммерческие помещения, которые сданы в аренду. На период проведения восстановительных работ эти люди будут освобождены от арендной платы, что имеет большое значение. Речь идёт о проспекте Руставели №37, территории перед гимназией №1, возле Оперы и части подземного перехода на площади Свободы», — заявил Каха Каладзе.



Что касается парковки, то зонально-почасовая система парковки временно отключена на 28 улицах района Мтацминда.



«Из-за масштабных восстановительных работ на проспекте Руставели на прилегающих улицах временно отключена зонально-почасовая система парковки, и в период проведения работ граждане смогут бесплатно пользоваться парковочными местами», — отметил мэр столицы.



Бесплатной парковка будет на следующих улицах: Табукашвили, Вачнадзе, Шенгелая, Леонидзе, Сулхан-Саба, Ингороква, Гудиашвили, Пурцеладзе, Джорджадзе, Чантурия, Лагидзе, Месхия, Абашидзе, Джавахишвили, Ахвледиани, Братьев Какабадзе, Киацелли, Николадзе, Миминошвили, Грибоедова, Чавчавадзе, Лагидзе, Бесики, Жвания, Шевченко, Леси Украинки, Братьев Зубалашвили и Чичинадзе.







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