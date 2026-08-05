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Премьер-министр встретился с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Мексике Наталией Кордзая


05.08.2026   13:32


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Соединённых Штатах Мексики Наталией Кордзая.

По информации Администрации правительства Грузии, глава правительства поздравил посла с назначением на должность и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

«Наталия Кордзая имеет многолетний опыт дипломатической работы. С 2023 года она занимала должность генерального консула Грузии в Милане. На протяжении многих лет работала в центральном аппарате министерства иностранных дел и в дипломатических представительствах Грузии. Была консулом в Государстве Израиль, Канаде и Италии. Также в разные периоды занимала должность руководителя управления в министерстве иностранных дел и министерстве юстиции», — говорится в сообщении.


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