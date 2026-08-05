В Тбилиси меняют правила прогулок с собаками: за нарушения будут штрафовать

05.08.2026 17:30





Тбилиси продолжается ужесточение контроля за правилами содержания домашних животных. В районе Мтацминда появились специальные информационные стенды, которые напоминают владельцам собак о требованиях при выгуле питомцев и поездках в общественном транспорте.



Инициатива реализована Агентством мониторинга животных совместно с администрацией района. Главная задача — не только предупредить жителей о возможных штрафах, но и сформировать более ответственное отношение к содержанию домашних животных в городе.



Почему это важно для города



Количество домашних животных в Тбилиси растёт, а вместе с этим увеличивается необходимость понятных правил поведения в общественных местах. Для одних жителей прогулка с собакой — привычная часть дня, для других — вопрос комфорта и безопасности.



Именно поэтому власти напоминают: домашний питомец в городе должен быть под контролем владельца. Соблюдение простых требований помогает избежать конфликтов между соседями, снижает риски для окружающих и делает общественные пространства удобнее для всех.



За что могут оштрафовать владельцев собак



Согласно действующим нормам, выгул собаки без поводка или намордника в местах общего пользования — таких как парки, скверы и бульвары — считается нарушением.



Исключение составляют только специально оборудованные территории, где животные могут находиться без таких ограничений.



Размер штрафа за нарушение составляет 150 лари.



Правила перевозки животных в транспорте



Отдельные требования действуют и при поездках в общественном транспорте.



Собака может находиться в салоне только при соблюдении правил безопасности — с поводком и, при необходимости, намордником.



Для кошек и небольших собак предусмотрены другие условия: их разрешается перевозить на руках или в специальных переносках.



За несоблюдение этих требований также предусмотрен штраф 150 лари.



Контроль будет продолжаться



Агентство мониторинга животных сообщает, что группы реагирования ежедневно проверяют соблюдение правил регистрации домашних животных и требований по их выгулу.



Фактически город переходит к более строгой системе контроля, где содержание питомца становится не только личным делом владельца, но и частью общей культуры городской жизни.



Вопрос домашних животных всё чаще выходит за рамки частной территории. Это уже вопрос того, насколько комфортным и безопасным будет городское пространство для всех жителей — как для владельцев питомцев, так и для тех, кто просто пользуется улицами, парками и транспортом.



"Фаэтон"

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