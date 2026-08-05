|
|
|
В Тбилиси меняют правила прогулок с собаками: за нарушения будут штрафовать
05.08.2026 17:30
Тбилиси продолжается ужесточение контроля за правилами содержания домашних животных. В районе Мтацминда появились специальные информационные стенды, которые напоминают владельцам собак о требованиях при выгуле питомцев и поездках в общественном транспорте.
Инициатива реализована Агентством мониторинга животных совместно с администрацией района. Главная задача — не только предупредить жителей о возможных штрафах, но и сформировать более ответственное отношение к содержанию домашних животных в городе.
Почему это важно для города
Количество домашних животных в Тбилиси растёт, а вместе с этим увеличивается необходимость понятных правил поведения в общественных местах. Для одних жителей прогулка с собакой — привычная часть дня, для других — вопрос комфорта и безопасности.
Именно поэтому власти напоминают: домашний питомец в городе должен быть под контролем владельца. Соблюдение простых требований помогает избежать конфликтов между соседями, снижает риски для окружающих и делает общественные пространства удобнее для всех.
За что могут оштрафовать владельцев собак
Согласно действующим нормам, выгул собаки без поводка или намордника в местах общего пользования — таких как парки, скверы и бульвары — считается нарушением.
Исключение составляют только специально оборудованные территории, где животные могут находиться без таких ограничений.
Размер штрафа за нарушение составляет 150 лари.
Правила перевозки животных в транспорте
Отдельные требования действуют и при поездках в общественном транспорте.
Собака может находиться в салоне только при соблюдении правил безопасности — с поводком и, при необходимости, намордником.
Для кошек и небольших собак предусмотрены другие условия: их разрешается перевозить на руках или в специальных переносках.
За несоблюдение этих требований также предусмотрен штраф 150 лари.
Контроль будет продолжаться
Агентство мониторинга животных сообщает, что группы реагирования ежедневно проверяют соблюдение правил регистрации домашних животных и требований по их выгулу.
Фактически город переходит к более строгой системе контроля, где содержание питомца становится не только личным делом владельца, но и частью общей культуры городской жизни.
Вопрос домашних животных всё чаще выходит за рамки частной территории. Это уже вопрос того, насколько комфортным и безопасным будет городское пространство для всех жителей — как для владельцев питомцев, так и для тех, кто просто пользуется улицами, парками и транспортом.
"Фаэтон"
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна