Брусчатку на проспекте Агмашенебели заменят на асфальт

20.08.2026 13:18





Появились подробности нового большого проекта реновации в столице. Будет реконструирован участок дороги от проспекта Царицы Тамары до площади Марджанишвили.



Как заявил на заседании столичного правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе, для закупки реабилитационных работ объявлен тендер, который завершится 3 сентября текущего года.



«На этот раз мы планируем реабилитацию важного участка проспекта Агмашенебели — от проспекта Царицы Тамары до площади Марджанишвили включительно. В рамках проекта будет приведена в порядок ливневая канализация, отремонтированы тротуар и автомобильная дорога, существующая повреждённая брусчатка будет заменена новым асфальтовым покрытием. Будет обустроена велодорожка. Также обновят сеть наружного освещения и установят светодиодные фонари. На площади обновят зелёные островки, а инфраструктура будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями»— заявил Каха Каладзе.





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