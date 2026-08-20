Студентам с приостановленным статусом предоставляется право на перевод в случае отказа в восстановлении статуса

20.08.2026 14:05









Об этом сообщает Информационная система управления образованием.



Согласно изменениям, на 2026–2027 учебный год определены образовательные программы и количество студентов, на прием которых государственные высшие учебные заведения имеют право.



Соответственно, студентам, чей статус приостановлен на образовательной программе, по которой университет ограничен в приеме студентов, и которым по этой причине отказывают в восстановлении статуса, в 2026–2027 учебном году предоставляется право на перевод. Они смогут продолжить обучение в другом высшем учебном заведении независимо от продолжительности периода обучения.



«Для получения права на перевод студент должен обратиться с заявлением в Информационную систему управления образованием. На основании заявления Информационная система управления образованием обеспечит участие студента в процессе перевода в соответствии с установленными правилами и сроками.



Регистрация на портале перевода на осенний семестр 2026–2027 учебного года начнется 24 августа и продлится до 18:00 8 сентября.



Для получения дополнительной информации можно обратиться в Информационную систему управления образованием по телефону (+995 32) 2 200 220 или по электронной почте

В рамках реформы высшего образования, с учетом ограничений на прием студентов на отдельные образовательные программы в государственных высших учебных заведениях на 2026–2027 учебный год, студентам с приостановленным статусом предоставляется право на перевод в случае отказа в восстановлении статуса.Об этом сообщает Информационная система управления образованием.Согласно изменениям, на 2026–2027 учебный год определены образовательные программы и количество студентов, на прием которых государственные высшие учебные заведения имеют право.Соответственно, студентам, чей статус приостановлен на образовательной программе, по которой университет ограничен в приеме студентов, и которым по этой причине отказывают в восстановлении статуса, в 2026–2027 учебном году предоставляется право на перевод. Они смогут продолжить обучение в другом высшем учебном заведении независимо от продолжительности периода обучения.«Для получения права на перевод студент должен обратиться с заявлением в Информационную систему управления образованием. На основании заявления Информационная система управления образованием обеспечит участие студента в процессе перевода в соответствии с установленными правилами и сроками.Регистрация на портале перевода на осенний семестр 2026–2027 учебного года начнется 24 августа и продлится до 18:00 8 сентября.Для получения дополнительной информации можно обратиться в Информационную систему управления образованием по телефону (+995 32) 2 200 220 или по электронной почте [email protected] », — говорится в информации Информационной системы управления образованием.





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