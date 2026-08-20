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Глава администрации правительства встретился с руководителями агентств ООН
20.08.2026 14:13
Глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани встретился с постоянным координатором ООН в Грузии Дидье Требюком, постоянным представителем Программы развития ООН (UNDP) Дугласом Уэббом и представителем ООН-женщины (UN Women) Каори Исикава.
Как сообщает администрация правительства, на встрече было подчеркнуто плодотворное сотрудничество между правительством Грузии и агентствами ООН. Стороны также обсудили прогресс, достигнутый в процессе реализации Целей устойчивого развития, а также приоритетные направления Рамочной программы сотрудничества ООН в области устойчивого развития на 2026–2030 годы (UNSDCF).
Стороны рассмотрели возможности дальнейшего укрепления партнерства между правительством Грузии и агентствами ООН.
В ходе встречи особое внимание было уделено достижениям Грузии в укреплении государственных институтов, развитии эффективных государственных услуг и обеспечении надлежащего государственного управления.
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