Во всех городах и муниципалитетах будут пункты реализации школьной формы - Минобразования

20.08.2026 15:28





Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе заявил, что с сегодняшнего дня по всей Грузии началась доставка школьной формы для первоклассников в пункты, где с 1 по 14 сентября родители смогут приобрести форму.



По словам Миканадзе, постановлением правительства определено, что учащиеся определенных категорий получат школьную форму бесплатно. В этом случае форму им также выдадут в тех же пунктах.



«Это чрезвычайно важный процесс. Во всех городах и муниципалитетах Грузии будет открыт как минимум один пункт реализации, куда каждый сможет прийти и приобрести форму. Информация о пунктах реализации станет общедоступной уже со следующей недели, чтобы родители могли подготовиться и с 1 сентября знали, где можно будет приобрести форму», — заявил Гиви Миканадзе.



По словам министра, со следующей недели также начнет работать онлайн-платформа, с помощью которой родители смогут заказать форму онлайн.



«При оплате в розничных магазинах или при онлайн-покупке различные банки предлагают льготные программы кешбэка, подробная информация о которых также будет опубликована.



Еще раз напомним обществу цену реализации этой формы. Пиджак для девочки или мальчика стоит 45 лари, а брюки и юбка — по 25 лари за каждую единицу. В эту стоимость входят расходы на изготовление, транспортировку, логистику и реализацию. Какая-либо прибыль в эту цену не заложена», — заявил Гиви Миканадзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





