Грузинские Силы обороны пополнились новым потоком младших офицеров

20.08.2026 16:22





Сегодня в ряды Грузинских Сил обороны поступил новый поток молодых офицеров. Выпускники 74 бакалавров и 28 кандидатов в офицеры Учебного заведения для младших офицеров Грузинской национальной академии обороны имени Давида Агмашенебели успешно завершили обучение. Церемония состоялась в актовом зале Академии в Гори.



Вице-премьер и министр обороны Грузии Иракли Чиковани поздравил 12 бакалавров и 21 кандидата в офицеры с успешным завершением обучения. Министр отметил, что офицерское звание требует постоянной усердной работы, целеустремленности и безоговорочной преданности Родине.



«Вы станете образцом для подражания и будете представлять Грузинские Силы обороны с еще большим достоинством благодаря своему профессионализму, поведению и лидерским качествам», — отметил Иракли Чиковани.



В своем выступлении министр говорил о важности Национальной академии обороны для Сил обороны.



«Национальная академия обороны — это место, где формируется будущее грузинской армии и где сочетаются достойные военные традиции и современные подходы, опыт и технологии», — заявил Иракли Чиковани.



По его словам, сильные образовательные учреждения являются важнейшим приоритетом ведомства, и расширение образовательных возможностей в Силах обороны, сближение с лучшими международными стандартами и развитие соответствующей инфраструктуры будут продолжаться и в будущем.



С завершением строительства Академии курсантов также поздравили командующий Силами обороны генерал-лейтенант Георгий Матиашвили и командующий Национальной академией обороны бригадный генерал Мамия Балахадзе.



На мероприятии выпускникам были вручены дипломы, отличившимся курсантам — ценные подарки; личный состав Академии был награжден ведомственными медалями за добросовестное исполнение служебных обязанностей.



Согласно министерству обороны, курсантам, окончившим обучение по программе бакалавриата, было присвоено воинское звание лейтенанта и диплом бакалавра по соответствующей специальности. Кандидаты, уже имевшие степень бакалавра до поступления на курс, прошли начальную военную подготовку в качестве офицеров. Выпускники-лейтенанты пройдут базовые офицерские курсы по различным военно-бухгалтерским специальностям, после чего будут назначены на младшие офицерские должности в Силах обороны Грузии.



Церемония вручения дипломов выпускникам состоялась в 107-ю годовщину основания Национальной академии обороны. На мероприятии присутствовали митрополит Горийский и Атенский, владыка Андрия, губернатор Шида Картли, представители органов местного самоуправления, образования и культуры, а также высокопоставленные должностные лица министерства обороны Грузии.







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