Гварамия предложил третий путь к Абхазии — через ЕС и экономику

20.08.2026 15:40





План лидера «Коалиции за перемены» Ники Гварамия по деоккупации Абхазии взбудоражил грузинский политикум. Предложение оппозиционера отказаться от «петли прошлых обид» в пользу вступления в ЕС и экономического прагматизма встретило жесткий отпор: в правящей «Грузинской мечте» его обвинили в выполнении заказа внешних сил, а экс-президент Михаил Саакашвили — в опасном отказе от борьбы за территории.



Поводом стало большое интервью Гварамия телеканалу Formula. Политик предложил рассматривать возвращение Абхазии прежде всего как долгосрочный проект, а не как военную задачу. По его мнению, Грузия должна сначала стать пространством, к которому самим абхазам будет выгодно приблизиться. Ключевыми условиями он называет членство в Евросоюзе, развитие экономики, строительство порта Анаклия и превращение Грузии в ключевое звено «Среднего коридора» между Центральной Азией и Европой.



Вместо абстрактных призывов, подчеркивает Гварамия, Тбилиси обязан предложить абхазам реальные выгоды, от которых невозможно отказаться: европейские паспорта, свободу передвижения, гарантии безопасности и полноправный гражданский статус. При этом он назвал разговор о силовом сценарии нереалистичным — у страны нет для этого ресурсов, да и общество не готово платить за территориальную целостность новой кровью.



Особое место в аргументации заняла историческая память. Гварамия, который родился и вырос в Сухуми и в 16 лет стал беженцем, признал, что долгое время смотрел на конфликт сквозь призму личной боли. Теперь же он убежден: зацикленность на прошлом блокирует будущее.



«Травматические воспоминания опасны: они таят в себе угрозу, действуют как петля — не дают двигаться вперед и блокируют развитие», — заявил Гварамия.



В качестве примера он привел политику премьера Армении Никола Пашиняна в отношении Карабаха, оговорившись, что Абхазия и Карабах принципиально разнятся с точки зрения международного права. Смысл армянского опыта для него — в попытке освободить государственную политику от исторической травмы и переориентировать её на интеграцию в ЕС.



Именно этот тезис мгновенно подхватили провластные СМИ, выставив рассуждения оппозиционера как готовность к уступкам и полностью проигнорировав его экономическую стратегию.



Премьер-министр Ираклий Кобахидзе обвинил оппонентов в реализации очередной директивы извне.



«Агентура получила новое задание и выполняет его… Они развернули кампанию за передачу Абхазии Российской Федерации. У иностранной агентуры своя задача — препятствовать восстановлению доверия, у нас, наоборот, — способствовать ему», — резюмировал глава правительства, напомнив о гуманитарных программах правительства и недавных поставках топлива в регион.



В аналогичном ключе выступил и мэр Тбилиси, генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе:



«Мы услышали предательские и антигрузинские заявления… Задание поступило, и эти безродные люди пытаются внедрить посыл, что мы должны отказаться от территорий. Восхищение Пашиняном — еще более тяжелый момент….



Если остановить любого грузина и спросить его, каждый скажет вам, что его главная ценность — территориальная целостность и преодоление этой проблемы. Ни одна внешняя сила, эти люди без родины не дождутся того, чтобы грузинский мужчина, грузинский человек отказался от своей главной ценности».



С резкой критикой обрушился и экс-президент Михаил Саакашвили. Со своей страницы в Facebook он категорически отверг призывы «преодолеть травму» и предостерег от романтизации абхазского общества, назвав его пропитанным «идеологией фашистского типа»:



«Эти люди явно неспособны развивать территорию, на которой они засели. Полностью одичавшая группа людей впустую растрачивает этот золотой край…. Заявлять «Мы должны преодолеть травму» — это все равно как, если бы Давид Строитель после 30 лет борьбы за Тбилиси сказал бы: «Оставим город арабам и займемся другими делами»».



Саакашвили призвал к бескомпромиссному силовому реваншу по мере ослабления Москвы:



«Абхазия — это территория Грузии, контроль над которой мы утратили лишь временно. И как Азербайджан спустя 34 года вернул свои земли, как Хорватия вернула Сплит, так и мы обязательно восстановим этот контроль. А рана Абхазии не заживет до тех пор, пока это не произойдет. Я, со своей стороны, собираюсь построить и развить Сухуми намного лучше Батуми. И вообще считаю, что именно там должна быть столица Грузии — ближе к Европе и Украине. Тбилиси при этом останется важнейшим городом Грузии, фактически — столицей Кавказа».



Подводя итог вспыхнувшим дебатам, Ника Гварамия отверг нападки с обоих флангов и жестко сформулировал разницу между тремя подходами:

*«Обозначились две позиции.



«Коцев»: восстановление доверия, что фактически повторяет «давайте извинимся» Иванишвили и переводится как «Абхазию нужно забыть».



«Нацев»: Абхазию нужно вернуть войной, что фактически переводится как крайний политический популизм и пустая военная риторика, что на руку главной пропагандистской линии «Грузинской мечты» — «Вы что, хотите войны?».



Первая позиция предательская, вторая — популистская игра на эмоциях народа для собственных политических целей, а не ради реального возвращения Абхазии.



Моя же позиция рациональна и продумана: предложить абхазам то, от чего они не смогут отказаться — членство в ЕС. Это принесет европейский паспорт, экономическое процветание, гарантии безопасности и окончательное забвение войны. Мы станем членами Евросоюза, Грузия объединится, и войны не будет».



Источник: Новости - Грузия

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