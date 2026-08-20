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В Поти ведётся работа по улучшению отвода воды во время сильных осадков.
20.08.2026 15:33
Из-за географических особенностей города и проблем, накопившихся за многие годы, во время интенсивных дождей на отдельных улицах по-прежнему временно скапливается вода. Однако после проведённых работ ситуация с водоотведением заметно улучшилась: после прекращения дождя вода уходит значительно быстрее.
Для поэтапного решения проблемы одновременно с ремонтом дорог в необходимых местах обустраиваются и обновляются ливневые системы, а существующие и магистральные каналы регулярно очищаются.
• Продолжается реконструкция насосной станции на улице Кратасюка.
• Завершена реконструкция насосной станции на улице Мшвидоба, где также установлен новый насос.
• Объявлен тендер на реконструкцию насосной станции на улице Чёрного моря и закупку новых насосов.
Власти отмечают, что для полноценного решения проблемы подтоплений в Поти потребуются масштабные работы и значительные ресурсы. Поэтому текущие проекты будут продолжаться поэтапно, параллельно с разработкой более системных и долгосрочных решений.
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