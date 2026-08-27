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В Степанцминда выявили незаконную добычу 1000 кубометров песка и гравия из реки Терги
27.08.2026 14:40
Сотрудники регионального управления Мцхета-Мтианети Департамента экологического надзора выявили факт незаконной добычи большого объёма природных ресурсов возле села Пансети муниципалитета Степанцминда.
Нарушитель с помощью специальной техники незаконно добыл из русла реки Терги (Терек) 1000 кубометров песчано-гравийной смеси.
По оценке ведомства, нанесённый окружающей среде ущерб составил 15 950 лари.
В действиях нарушителя усматриваются признаки уголовного преступления, поэтому материалы дела переданы соответствующим органам для дальнейшего реагирования.
В Департаменте экологического надзора предупреждают, что незаконная и чрезмерная добыча песка и гравия из рек может привести к деформации русла, обрушению берегов, эрозии почвы, разрушению экосистем, а также повысить риск подтоплений и размыва территорий.
Ведомство ведёт круглосуточное патрулирование по всей стране. Сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно по горячей линии 153.
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