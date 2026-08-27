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В Степанцминда выявили незаконную добычу 1000 кубометров песка и гравия из реки Терги


27.08.2026   14:40


Сотрудники регионального управления Мцхета-Мтианети Департамента экологического надзора выявили факт незаконной добычи большого объёма природных ресурсов возле села Пансети муниципалитета Степанцминда.

Нарушитель с помощью специальной техники незаконно добыл из русла реки Терги (Терек) 1000 кубометров песчано-гравийной смеси.

По оценке ведомства, нанесённый окружающей среде ущерб составил 15 950 лари.

В действиях нарушителя усматриваются признаки уголовного преступления, поэтому материалы дела переданы соответствующим органам для дальнейшего реагирования.

В Департаменте экологического надзора предупреждают, что незаконная и чрезмерная добыча песка и гравия из рек может привести к деформации русла, обрушению берегов, эрозии почвы, разрушению экосистем, а также повысить риск подтоплений и размыва территорий.

Ведомство ведёт круглосуточное патрулирование по всей стране. Сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно по горячей линии 153.


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