В Степанцминда выявили незаконную добычу 1000 кубометров песка и гравия из реки Терги

27.08.2026 14:40





Сотрудники регионального управления Мцхета-Мтианети Департамента экологического надзора выявили факт незаконной добычи большого объёма природных ресурсов возле села Пансети муниципалитета Степанцминда.



Нарушитель с помощью специальной техники незаконно добыл из русла реки Терги (Терек) 1000 кубометров песчано-гравийной смеси.



По оценке ведомства, нанесённый окружающей среде ущерб составил 15 950 лари.



В действиях нарушителя усматриваются признаки уголовного преступления, поэтому материалы дела переданы соответствующим органам для дальнейшего реагирования.



В Департаменте экологического надзора предупреждают, что незаконная и чрезмерная добыча песка и гравия из рек может привести к деформации русла, обрушению берегов, эрозии почвы, разрушению экосистем, а также повысить риск подтоплений и размыва территорий.



Ведомство ведёт круглосуточное патрулирование по всей стране. Сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно по горячей линии 153.





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