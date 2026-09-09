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Ветклиника в Батуми оштрафована за просроченные препараты


09.09.2026   11:36


Инспекторы Аджарского департамента Национального агентства продовольствия провели внеплановую проверку ветеринарной клиники ООО «Джи-Ди-Эм-Джи» (GDMG), расположенной на улице Инасаридзе, 16а, Батуми.

В ходе проверки были обнаружены ветеринарные препараты с истекшим сроком годности, признанные непригодными для использования. За выявленное нарушение бизнес-оператор был оштрафован в соответствии с законодательством.

Государственный контроль проводится в ветеринарных клиниках, ветаптеках и зоомагазинах на постоянной основе. В 2026 году планируется проверить около 1500 объектов, подпадающих под ветеринарный контроль.

Национальное агентство продовольствия призывает граждан сообщать о нарушениях на горячую линию Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства — 1501.


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