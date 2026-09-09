Ветклиника в Батуми оштрафована за просроченные препараты

09.09.2026 11:36





Инспекторы Аджарского департамента Национального агентства продовольствия провели внеплановую проверку ветеринарной клиники ООО «Джи-Ди-Эм-Джи» (GDMG), расположенной на улице Инасаридзе, 16а, Батуми.



В ходе проверки были обнаружены ветеринарные препараты с истекшим сроком годности, признанные непригодными для использования. За выявленное нарушение бизнес-оператор был оштрафован в соответствии с законодательством.



Государственный контроль проводится в ветеринарных клиниках, ветаптеках и зоомагазинах на постоянной основе. В 2026 году планируется проверить около 1500 объектов, подпадающих под ветеринарный контроль.



Национальное агентство продовольствия призывает граждан сообщать о нарушениях на горячую линию Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства — 1501.







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