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Ветклиника в Батуми оштрафована за просроченные препараты
09.09.2026 11:36
Инспекторы Аджарского департамента Национального агентства продовольствия провели внеплановую проверку ветеринарной клиники ООО «Джи-Ди-Эм-Джи» (GDMG), расположенной на улице Инасаридзе, 16а, Батуми.
В ходе проверки были обнаружены ветеринарные препараты с истекшим сроком годности, признанные непригодными для использования. За выявленное нарушение бизнес-оператор был оштрафован в соответствии с законодательством.
Государственный контроль проводится в ветеринарных клиниках, ветаптеках и зоомагазинах на постоянной основе. В 2026 году планируется проверить около 1500 объектов, подпадающих под ветеринарный контроль.
Национальное агентство продовольствия призывает граждан сообщать о нарушениях на горячую линию Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства — 1501.
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