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В ДТП на дороге Батуми – Кобулети погиб водитель мотоцикла


13.09.2026   13:09


В результате ДТП, произошедшего на дороге Батуми - Кобулети, погиб водитель мотоцикла.

По распространённой информации, в результате аварии также пострадал один человек.

Как сообщили «IPN» в Министерстве внутренних дел, по факту начато расследование по статье 276 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.


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