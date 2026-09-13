В ДТП на дороге Батуми – Кобулети погиб водитель мотоцикла

13.09.2026 13:09





В результате ДТП, произошедшего на дороге Батуми - Кобулети, погиб водитель мотоцикла.



По распространённой информации, в результате аварии также пострадал один человек.



Как сообщили «IPN» в Министерстве внутренних дел, по факту начато расследование по статье 276 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.





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