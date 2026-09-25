Национальное агентство окружающей среды рекомендовало открыть дорогу в сторону России

25.09.2026 14:08





По информации Национального агентства окружающей среды, после детекции селевого процесса, на леднике и прилегающей к нему территории не наблюдается обрушения склонов и следов камнепадных процессов.



По их данным, в результате прохождения селевого потока река Девдораки вызвала кратковременное запруживание реки Терек, вследствие чего образовался коротковолновой поток. На территории же, прилегающей к пограничному пункту пропуска, пойма и русло реки обеспечили безопасный пропуск образовавшегося потока.



«По информации Национального агентства окружающей среды, 25 сентября в 06:22 размещенной в Девдоракском ущелье системой оповещения произошла детекция селевого процесса, при этом система незамедлительно передала сигнал тревоги на пограничный пункт пропуска «Ларси».



В результате визуального осмотра ущелья специалистами агентства, на леднике и прилегающей к нему территории не выявлено обрушения склонов и следов камнепадных процессов.



В результате прохождения селевого потока река Девдораки вызвала кратковременное запруживание реки Терек, вследствие чего образовался коротковолновый поток.



Русло и пойма реки на территории, прилегающей к пограничному пункту пропуска, обеспечили безопасный пропуск образовавшегося потока. Уровень воды в ущелье достиг примерно 4 метров. Кроме того, на участке 134-135 км Военно-Грузинской дороги эрозия правого берега реки привела к повреждению автомобильной дороги.



Данная сигнальная система установлена в ущелье реки Девдораки Национальным агентством окружающей среды и ее эффективность была испытана и апробирована для ущелий, расположенных вблизи дорожной инфраструктуры, что позволяет незамедлительно предпринимать предусмотренные протоколом действия.



По информации Национального агентства окружающей среды, в настоящее время уровень опасности в Девдоракском ущелье минимальный. Агентство в координации с Агентством управления чрезвычайными ситуациями, патрульной полицией, Службой доходов, пограничной полицией, муниципалитетом Казбеги и администрацией «ДарьялиГЭС» дало рекомендацию открыть дорогу.



Система, установленная в Девдоракском ущелье, продолжает работать в оперативном режиме, и в случае повторения подобных явлений сигнал будет незамедлительно задействован», - говорится в информации.





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