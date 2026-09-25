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В Батуми в результате падения с высоты погиб молодой мужчина
25.09.2026 23:38
В Батуми в результате падения с высоты на месте погиб молодой мужчина. Случай произошёл в одном из корпусов на улице Химшиашвили.
Молодой мужчина - гражданин иностранного государства. Тело доставлено в бюро экспертизы.
На месте происшествия были мобилизованы сотрудники Министерства внутренних дел. Как сообщили в ведомстве «Интерпрессньюс», по факту идет расследование по статье 115 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства).