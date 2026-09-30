Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 84 иностранных гражданина

30.09.2026 10:57





Сотрудники Департамента миграции министерства внутренних дел Грузии в координации с соответствующими подразделениями ведомства за последние несколько дней выдворили из страны 84 иностранных гражданина.



По информации МВД, в результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из страны были выдворены граждане Индии, Египта, Турции, России, Туркменистана, Азербайджана, Таиланда, Ливана, Узбекистана, Беларуси, Ганы, Иордании, Пакистана, Нигерии, Филиппин, Китая и других государств — всего 84 человека.



В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну.



В текущем году сотрудниками Департамента миграции из страны были выдворены более 3 000 человек.







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