В Тбилиси оборвался лифт: в момент падения внутри находились 6 человек

30.09.2026 11:54





В одном из жилых домом тбилисского района Санзона оборвался лифт. В момент инцидента внутри находились шесть человек.



В службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасателям удалось извлечь людей из кабины. Все они находились в сознании. Среди пострадавших детей нет.



Что именно стало причиной аварии, пока неизвестно.





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