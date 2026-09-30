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В Тбилиси оборвался лифт: в момент падения внутри находились 6 человек
30.09.2026 11:54
В одном из жилых домом тбилисского района Санзона оборвался лифт. В момент инцидента внутри находились шесть человек.
В службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасателям удалось извлечь людей из кабины. Все они находились в сознании. Среди пострадавших детей нет.
Что именно стало причиной аварии, пока неизвестно.
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