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В Тбилиси оборвался лифт: в момент падения внутри находились 6 человек


30.09.2026   11:54


В одном из жилых домом тбилисского района Санзона оборвался лифт. В момент инцидента внутри находились шесть человек.

В службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасателям удалось извлечь людей из кабины. Все они находились в сознании. Среди пострадавших детей нет.

Что именно стало причиной аварии, пока неизвестно.


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