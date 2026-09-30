«Грузинская мечта» продолжает нападки на заключенного экс-премьера Гарибашвили

30.09.2026 11:45





Лидер парламентского большинства «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия призывает бывшего премьер-министра, находящегося под стражей Ираклия Гарибашвили ответить на вопрос, откуда он накопил «личное имущество стоимостью в миллионы».



Как пишет Кирцхалия в «Фейсбуке» в связи с письмом Гарибашвили, вместо того чтобы бывший премьер ответил на этот вопрос и «раскаялся в преступлении», он занялся перечислением своих «крайне преувеличенно оцениваемых заслуг».



«Вчера было распространено очередное письмо Ираклия Гарибашвили, в котором он предложил нам очередную новость.



В отличие от предыдущих заявлений, в которых акцент делался на расставленной для него коварной, но несуществующей ловушке и его заключении, новое письмо от начала до конца было посвящено его заслугам перед страной. Гарибашвили лишь формально упоминает команду »Грузинской мечты», а каждый успех, которого наша страна достигла в период его второго премьерства, приписывает исключительно себе. Конечно, можно вступить в дискуссию и по поводу фактов, крайне субъективно интерпретированных Ираклием Гарибашвили, и посредством объективного анализа событий лучше показать их реальное значение, однако такая абсурдная полемика мало интересна обществу, все всё хорошо знают и, естественно, мы не намерены вступать в эту дискуссию. У нашей политической команды, как и у всего грузинского общества, есть к Ираклию Гарибашвили единственный вопрос, которого он уже давно избегает. В отличие от бессодержательных писем, исчерпывающий ответ на этот вопрос действительно был бы интересен и, наконец, пролил бы свет на то, откуда он накопил личное имущество стоимостью в миллионы лари, которое, как он сам признал, было накоплено незаконным путём и за что он отправился в тюрьму.



Именно поэтому хочу обратиться к Ираклию Гарибашвили: вместо того чтобы раскаяться в собственном преступлении, которое, ещё раз повторюсь, вы сами признали, и ответить на поставленный вопрос, вы занялись перед грузинским народом перечислением своих крайне преувеличенно оцениваемых заслуг. Жаль, что в прошлом один из лидеров нашей команды и премьер-министр страны опустился до такого уровня и стал похож на ещё одного персонажа, дошедшего до комизма. Да, вы пошли по пути Саакашвили, в отношении которого существует множество фактов совершённых им незаконных действий, однако он всё равно бесстыдно утверждает нам, что невиновен. Растрату 9 миллионов, принадлежавших народу, он называет »делом пиджаков» и, как и вы, накопил имущество стоимостью в миллионы, о происхождении которого не хочет говорить. Более того, вы окончательно уподобились Саакашвили, который постоянно говорит о своих заслугах и фактически приписывает себе основание новой Грузии, говорит только о собственной роли и с обидой упрекает грузинский народ в том, что вместо признания его »заслуг» сегодня он отбывает причитающееся и заслуженное наказание.



Хочу искренне пожелать вам, чтобы в следующем письме, которое, подозреваю, очень скоро будет опубликовано от вашего имени, вы наконец перестали преувеличивать свои достижения и хвастаться, будто Грузию построили вы. Единственное действительно интересное, что вы можете сделать, — это ответить бывшей политической команде и грузинскому народу, откуда вы накопили личное имущество стоимостью в миллионы? Однако, если судить по недавнему содержанию ваших заявлений и направлению их развития, гораздо больше шансов, что вы продолжите »путь Саакашвили» и на этот раз представите себя отцом новейшей Грузии», — заявил Кирцхалия.





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