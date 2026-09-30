В Тбилиси пьяный россиянин помочился с балкона на посетителей кафе и кричал «Слава России»

30.09.2026 11:56





В Грузии разразился скандал с участием гражданина России. На территории жилого комплекса Monolith Green City в тбилисском районе Ортачала нетрезвый русскоязычный мужчина помочился прямо с балкона на посетителей расположенного снизу кафе. О происшествии в соцсетях рассказала очевидица Теона Голодзе, опубликовавшая видеозапись инцидента в TikTok.



По словам Голодзе, когда сидевшие внизу люди начали снимать происходящее на телефоны и делать ему замечания, дебошир в ответ стал выкрикивать «Слава России».



Посетители сразу вызвали полицию. На кадрах видно, как уже во дворе в присутствии полиции нетрезвый мужчина пытается оправдать свое поведение оригинальным аргументом — он заявил, что поступил так, потому что «ванная была занята». При этом он сетует, что кафе якобы «незаконно» разместило внизу стулья и столы.



Параллельно, как говорит Голодзе, задержанный звонил по телефону знакомым, прося о помощи и уверяя собеседников, будто проблемы с полицией у него возникли исключительно из-за лозунга «Слава России».



Хотя непосредственно кадры испражнения на видео не попали, описанное Голодзе в целом подтверждается диалогами участников.



По информации автора видео, нарушителя задержали в административном порядке. По ее данным, после судебного разбирательства его должны депортировать из страны.



МВД Грузии подтвердило TV Pirveli факт задержания гражданина РФ в административном порядке.



Производство ведут по статьям 166 (мелкое хулиганство) и 171 Кодекса об административных правонарушениях Грузии. Последняя статья включает действия, оскорбляющие человеческое достоинство и общественную мораль в общественных местах, а также явное неуважение к принятым нормам поведения, создающее унизительную или оскорбительную среду (включая удовлетворение физиологических потребностей в общественных местах).



Отдельных официальных заявлений по поводу инцидента МВД до сих пор не выпускало. Новость будет обновлена при их появлении.



Этот случай произошел на фоне не утихающего резонанса вокруг другого скандала с гражданами РФ.

В июле в кахетинском отеле Agarani Estate произошел жесткий конфликт между участниками грузинской свадьбы и русскоязычными туристками, по итогам которого брат жениха ударил одну из них в лицо.



Изначально стороны озвучили радикально противоположные версии: туристки утверждали, что их атаковали из-за русской речи, а МВД Грузии сообщало, что женщины сами провоцировали гостей — выкрикивали с балкона оскорбления и облили водой музыкальное оборудование. В соцсетях и вовсе распространялась информация, что с балкона на свадьбу сливали не воду, а мочу, однако официальные источники это не подтвердили.



Оба инцидента подлили масла в огонь и без того острой дискуссии об отношении к россиянам в Грузии — стране, два региона которой находятся под российской оккупацией. Пока оппоненты власти требуют жестче пресекать провокации, представители правящей «Грузинской мечты» заявляют об опасностях «проявлений русофобии».





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