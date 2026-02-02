Премьер Грузии: готов провести дебаты на любую тему, включая вопрос образования

02.02.2026 11:47





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что готов сесть за стол переговоров со всеми и провести дебаты на любую тему, включая вопрос образования.



Именно в такой форме ему представляются дебаты, которые могут начаться в медиапространстве. Кобахидзе отметил, что готов дискутировать с теми людьми, которые «жестко критикуют реформу, даже если не предметно».



Между тем становится известно, что дебаты начнутся с февраля в эфире лояльных к правительству СМИ — Imedi TV и Rustavi 2.



Глава Минобразования объяснил объединение ТГУ и ГТУ «повышением качества» образования



«Если, к примеру, взять реформу образования, я бы целенаправленно сел общаться с теми людьми, которые считают себя экспертами: некоторые из них, с моей точки зрения, могут и быть настоящими экспертами, а некоторые — нет. Но я готов встретиться со всеми и провести дебаты на любую тему, в том числе в связи с вопросом об образовании.



Пусть придут люди, которые, например, в социальных сетях, или в СМИ, или в любом другом пространстве жестко критикуют эту реформу, даже если не предметно. Пусть придут — я готов к дискуссии с такими людьми. Именно так я представляю себе дебаты, которые могут начаться в медиапространстве.



Тем более в условиях, когда продолжается процесс ослабления радикалов, мы должны позаботиться о разворачивании здоровой дискуссии в обществе. Именно этому была посвящена инициатива, с которой мы выступили», — заявил глава грузинского правительства.



Напомним, 22 января премьер Грузии Ираклий Кобахидзе написал, что «для того, чтобы грузинский народ мог сделать какой-либо выбор в будущем в результате правильного анализа», ему следует предоставить возможность «публично услышать позицию всех политических групп, которые имеют амбиции быть у власти».



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





