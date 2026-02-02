Цилосани: Студенты, наверное, больше всего окажутся в выигрыше от объединения университетов

02.02.2026 13:29





В результате объединения, ни один из университетов не потеряет себя - Думаю, это инициатива, у которой нет негативных сторон, - указанное заявление сделала вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани.



По ее словам, больше всего в выигрыше от указанной инициативы будут сами студенты, так как они окончат обучение в Тбилисском государственном университете.



«Думаю, что эта инициатива не имеет негативных сторон. Больше всего в выигрыше от указанной инициативы, наверное, окажутся сами студенты, так как это объединение двух важных университетов, и они окончат обучение в одном из самых уважаемых университетов – ТГУ имени Ив. Джавахишвили и получат дипломы этого ВУЗа. Думаю, естественно, это должно быть и очень важным объединением для лекторов и академических кругов, так как именем Тбилисского государственного университета, наверное, гордятся все. И все это с учетом того, что при объединение ни один из ВУЗов не потеряет себя. Техническое направление станет одним из ключевых компонентов ТГУ и, конечно же, все те хорошие традиции, которые на протяжении века были у этого учебного заведения, будут полностью переняты,» – заявила Цилосани.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





