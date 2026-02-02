Лора Торнтон: Почему лидеры США должны встречаться с властью, которая оскорбляет наших послов

02.02.2026 13:29





Почему лидеры США должны встречаться с властью, которая оскорбляет наших послов, обвинила нас в попытке открытия «второго фронта» и дружит с людьми, скандирующими: «Смерть Америке»? – так директор программ глобальной демократии института Маккейна Лора Торнтон ответила на вопрос журналиста агентства «Интерпрессньюс» о том, почему вице-президент США в ходе своего визита в Азербайджан и Армению не посетит и Грузию.



По ее словам, грузинские власти являются изолированными и политически нелегитимными, однако здесь же добавила, что США не забывают о грузинском народе и продолжают борьбу за грузинскую демократию.



«Грузинские власти являются изолированными и политически нелегитимными. Было бы странно, если бы это удивило «Грузинскую мечту», так как они только и делают, кроме того, что оскорбляют США и традиционных союзников, параллельно сближаясь с главными противниками Запада. Почему лидеры США должны встречаться с властью, которая оскорбляет наших послов, обвинила нас в попытке открытия «второго фронта» и дружит с людьми, скандирующими: «Смерть Америке»?



Хочу четко заявить, что, параллельно с изоляцией «Грузинской мечты», мы не забываем о грузинском народе, и многие из нас продолжают борьбу за грузинскую демократию», - заявила Торнтон.



Она также считает невозможным, чтобы при нынешней власти в Грузии взаимоотношения между Тбилиси и Вашингтоном были перезагружены, особенно на том фоне, что Грузия не является «критическим торговым партнером или источником необходимых ресурсов».



«Я не вижу, чтобы это стало возможным при правлении «Грузинской мечты» и Иванишвили, если не будет серии радикальных реформ – новые выборы (при новой Избирательной комиссии), ответственность для тех, кто осуществлял нападки на демократию, освобождение всех политзаключенных, отказ от антидемократического законодательства и т. д. Грузия не является критическим торговым партнером или источником необходимых ресурсов. У США, разумеется, есть взаимоотношения с автократическими режимами в разных стратегических, экономическими или целях безопасности, но я не вижу, что это может в случае с Грузией.



Что касается “MEGOBARI-акта», по ее словам, «к сожалению, те, кто лоббируют против „MEGOBARI-акта», делают это по финансовым причинам.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





