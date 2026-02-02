Премьер-министр Грузии утверждает, что никогда не работал в неправительственном секторе

02.02.2026 11:54





Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе вчера заявил журналистам, что он тоже «никогда не работал в неправительственном секторе».



«Это был UNDP. UNDP — не неправительственная организация, это международная организация. В неправительственной организации я никогда не работал», — заявил Кобахидзе 30 января.



Биографии Шалвы Папуашвили, Иракли Кобахидзе и других лидеров «Грузинской мечты» стали актуальной темой после того, как они инициировали в парламенте законопроект, который фактически запрещает сотрудникам неправительственных и медиаорганизаций — получателей грантов (по их желанию) заниматься политической деятельностью в Грузии в течение 8 лет.



Такой закон принимают люди (Папуашвили, Кобахидзе и др.), которые на протяжении многих лет сами работали в различных международных организациях и получали средства «от иностранных сил» в виде заработной платы.



В комментарии журналистам 30 января Кобахидзе также не упомянул, что, помимо UNDP, он сотрудничал с USAID, которое в последние годы стало одной из главных мишеней пропаганды «Грузинской мечты».



В 2000–2001 годах Кобахидзе был региональным координатором проекта по общественному образованию Агентства США по международному развитию (USAID). Хотя USAID не является НПО, это государственное агентство США, то есть он напрямую сотрудничал с США



Что касается НПО, Кобахидзе 30 января также не сказал, что сотрудничал с Фондом «Open Society Georgia», основанным Соросом. Хотя он не был штатным сотрудником фонда, он сотрудничал с ним по разным направлениям и получал соответствующие гонорары.



В частности, в 2011–2012 годах он был членом экспертного комитета программы по правам человека и верховенству закона Фонда «Open Society Georgia». То есть вместе с другими экспертами он оценивал, какие из поданных в фонд заявок заслуживают грантов в сфере местного самоуправления. Кроме того, в сотрудничестве с «Open Society Georgia» Кобахидзе подготовил аналитический документ по изменениям, планируемым в Конституции, а в 2010 году был спикером крупной конференции на эту тему. Конференция проходила в отеле «Marriott» и была организована Фондом «Open Society Georgia». Кобахидзе также сотрудничал с фондом и по другим направлениям, например, преподавал студентам вместе с другими специалистами, получившими образование за рубежом. В 2012 году в рамках сотрудничества с фондом он был вовлечён в проект мониторинга Плана действий Восточного партнёрства.



На фото изображена конференция 2010 года в отеле «Marriott», организованная Фондом Сороса, где Кобахидзе представлен вместе с директором фонда Кети Хуцишвили.



Фонд «Open Society Georgia» был юридически зарегистрирован в форме неправительственной организации. Соответственно, утверждение о том, что Кобахидзе не имел никакого отношения к НПО, не соответствует действительности.





