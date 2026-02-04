|
Состоялась встреча между замглавы МИД Грузии и советником госсекретаря США
04.02.2026 10:35
МИД Грузии распространяет информацию о встрече между замминистра внешнеполитического ведомства Грузии Лашей Дарсалия и советником госсекретаря США Бренданом Ханраханом.
Как говорится в заявлении, в ходе встречи, проходившей в Госдепе США, стороны рассмотрели важные вопросы отношений между странами.
»В рамках рабочего визита в Вашингтон у заместителя министра МИД Грузии Лаши Дарсалия состоялась встреча с советником государственного секретаря США Бреданом Ханраханом. На встрече также присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Тамар Талиашвили и заместитель советника госсекретаря США Соната Колтер.
В ходе встречи, проходившей в Госдепе США, стороны рассмотрели важные вопросы отношений между странами. Грузинская сторона в очередной раз подчеркнула готовность к перезапуску отношений с США и важность обновления стратегического партнёрства. На встрече также были рассмотрены процессы, происходящие в регионе, и перспективы сотрудничества с Грузией. Американская сторона подтвердила безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», - указано в распространенной информации.
