|
|
|
Между правительствами Грузии и ОАЭ был подписан меморандум о взаимопонимании
04.02.2026 11:42
Между правительством Грузии и правительством Объединённых Арабских Эмиратов был подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере обмена правительственным опытом.
По информации Администрации правительства Грузии, документ подписали руководитель Администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани и государственный министр ОАЭ, генеральный секретарь Кабинета министров Марьям Аль Хамад.
Глава Администрации правительства отметил, что меморандум будет способствовать взаимному обмену успешным опытом, совершенствованию государственного управления и внедрению инновационных практик.
«Меморандум предусматривает обмен опытом между правительствами по таким важным направлениям, как стратегическое планирование и реализация стратегических документов. В этом направлении у нас уже есть текущий проект, который предполагает внедрение соответствующей электронной системы мониторинга для достижения стратегических целей», — заявил Леван Жоржолиани.
Церемония подписания меморандума о взаимопонимании состоялась в Дубае в рамках Всемирного саммита правительств, в котором грузинская делегация участвует под руководством премьер-министра Ираклия Кобахидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна