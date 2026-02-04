Между правительствами Грузии и ОАЭ был подписан меморандум о взаимопонимании

04.02.2026 11:42





Между правительством Грузии и правительством Объединённых Арабских Эмиратов был подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере обмена правительственным опытом.



По информации Администрации правительства Грузии, документ подписали руководитель Администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани и государственный министр ОАЭ, генеральный секретарь Кабинета министров Марьям Аль Хамад.



Глава Администрации правительства отметил, что меморандум будет способствовать взаимному обмену успешным опытом, совершенствованию государственного управления и внедрению инновационных практик.



«Меморандум предусматривает обмен опытом между правительствами по таким важным направлениям, как стратегическое планирование и реализация стратегических документов. В этом направлении у нас уже есть текущий проект, который предполагает внедрение соответствующей электронной системы мониторинга для достижения стратегических целей», — заявил Леван Жоржолиани.



Церемония подписания меморандума о взаимопонимании состоялась в Дубае в рамках Всемирного саммита правительств, в котором грузинская делегация участвует под руководством премьер-министра Ираклия Кобахидзе.





