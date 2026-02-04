Временная комиссия парламента по ценообразованию будет состоять из 14 депутатов

Временная комиссия парламента Грузии по изучению ценообразования на продовольственную продукцию, медикаменты и топливо, будет состоять из 14 членов.



Комитет по процедурным вопросам определил численный состав временной комиссии и квоты пропорционального представительства.



Из 14 членов фракция «Грузинская мечта» будет представлена 7 членами, фракция «Для Грузии» — 3 членами, политическая группа «Сила народа» — 3 членами и политическая группа «Европейские социалисты» — одним членом.



Комитет по процедурным вопросам представит заключение Бюро парламента, которое утвердит численный состав временной комиссии и квоты пропорционального представительства на ближайшем заседании. После этого комиссия будет сформирована и начнёт работу уже на текущей неделе.



Парламентскую комиссию возглавит председатель комитета по экономической политике Шота Берекашвили.



Комиссия по вопросам цен на продукты питания, медикаменты и топливо также создана при администрации правительства. Её возглавляет премьер-министр Ираклий Кобахидзе, который заявил, что в Грузии продукты питания дороже, чем в Европе, из-за высокой наценки и прибыли. Изучение потребительских цен также начала Служба государственной безопасности.





