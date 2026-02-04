Поправки по школьной реформе в Грузии принимают в ускоренном порядке

04.02.2026 11:07





Парламент Грузии принимает поправки к закону «Об общем образовании» в первом чтении в ускоренном порядке.



Голосовать начали прямо в день открытия весенней сессии.



В первом чтении 82 голоса «за», 8 — «против».



Этот пакет касается так называемой «школьной реформы». Главное изменение — сокращение учебы в школе с 12 до 11 лет.



Начальное образование — 1-6 классы, базовое — 7-9 и среднее — 10-11 классы.



При этом, как заявляет Минобразования, основная программа будет усвоена учениками за 10 лет, а обязательный 11-й класс будет «репетиториумом», для подготовки к экзаменам.



Двенадцатый класс становится добровольным, для тех, кому это необходимо для поступления в зарубежные вузы.



Еще одно важное изменение: в первый класс будут принимать детей, которым полные 6 лет исполнятся до 15 сентября. Ранее несколько лет допустимый возраст для первоклассников наоборот менялся в сторону уменьшения.



Также: вводится обязательная школьная форма до шестого класса, мобильные телефоны на уроках запрещаются и будут храниться в специальных боксах, учебники будут новые и одинаковые для всех школ без права выбора. Также в поправках оговорен вопрос увольнения учителей в случае насилия в отношении учеников: в этом случае педагог будет лишен права на работу в общеобразовательном учреждении на три года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





