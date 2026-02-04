|
Поправки по школьной реформе в Грузии принимают в ускоренном порядке
04.02.2026 11:07
Парламент Грузии принимает поправки к закону «Об общем образовании» в первом чтении в ускоренном порядке.
Голосовать начали прямо в день открытия весенней сессии.
В первом чтении 82 голоса «за», 8 — «против».
Этот пакет касается так называемой «школьной реформы». Главное изменение — сокращение учебы в школе с 12 до 11 лет.
Начальное образование — 1-6 классы, базовое — 7-9 и среднее — 10-11 классы.
При этом, как заявляет Минобразования, основная программа будет усвоена учениками за 10 лет, а обязательный 11-й класс будет «репетиториумом», для подготовки к экзаменам.
Двенадцатый класс становится добровольным, для тех, кому это необходимо для поступления в зарубежные вузы.
Еще одно важное изменение: в первый класс будут принимать детей, которым полные 6 лет исполнятся до 15 сентября. Ранее несколько лет допустимый возраст для первоклассников наоборот менялся в сторону уменьшения.
Также: вводится обязательная школьная форма до шестого класса, мобильные телефоны на уроках запрещаются и будут храниться в специальных боксах, учебники будут новые и одинаковые для всех школ без права выбора. Также в поправках оговорен вопрос увольнения учителей в случае насилия в отношении учеников: в этом случае педагог будет лишен права на работу в общеобразовательном учреждении на три года.
