Премьер-министр: Мы сделаем всё для снижения цен

04.02.2026 15:16





«Мы, разумеется, сделаем всё для того, чтобы цены снизились. В целом это сложный вопрос, учитывая, что речь идёт о свободном бизнесе, который сам определяет цены, однако хочу в очередной раз призвать всех к совместным действиям с высокой социальной ответственностью», — заявил в беседе с журналистами премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, власть и бизнес должны совместно найти пути для снижения цен.



«Власть и бизнес должны сесть за один стол, чтобы найти способы для снижения цен, и я считаю, что это достижимо. У нас объявлен процесс, который продлится максимум до конца апреля, однако снижение цен должно быть возможно и раньше. Мы продолжим консультации с бизнесом для достижения этой цели», — заявил глава правительства Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





