Премьер-министр: Мы сделаем всё для снижения цен


04.02.2026   15:16


«Мы, разумеется, сделаем всё для того, чтобы цены снизились. В целом это сложный вопрос, учитывая, что речь идёт о свободном бизнесе, который сам определяет цены, однако хочу в очередной раз призвать всех к совместным действиям с высокой социальной ответственностью», — заявил в беседе с журналистами премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, власть и бизнес должны совместно найти пути для снижения цен.

«Власть и бизнес должны сесть за один стол, чтобы найти способы для снижения цен, и я считаю, что это достижимо. У нас объявлен процесс, который продлится максимум до конца апреля, однако снижение цен должно быть возможно и раньше. Мы продолжим консультации с бизнесом для достижения этой цели», — заявил глава правительства Грузии.


