Кобахидзе: Государство не может свободно развиваться, если оно будет постоянно будет находиться в режиме саботажа

04.02.2026 15:21





Конституционный порядок должен соблюдаться. Если в этом направлении существуют проблемы, разумеется, они должны регулироваться законом — считаю, что это очень важная и своевременная инициатива, - так премьер-министр Ираклий Кобахидзе оценивает заявление председателя комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Арчила Гордуладзе о том, что «в случае согласия парламента, должны быть приняты поправки, согласно которым, лицо, которое не признаёт легитимность конституционных органов и публично призывает к аналогичным действиям, должно привлекаться к уголовной ответственности».



По оценке Кобахидзе, «государство не может спокойно развиваться, если оно постоянно находится в режиме саботажа».



Премьер-министр также отметил, что в действительности все признают конституционные органы, «просто постоянно звучат противоположные сигналы, чтобы попытаться не дать стране окончательно успокоиться».



«В целом, конституционный порядок должен соблюдаться. Это отправная точка любого правового государства. Демократию должны признавать все. Конституционные принципы и строй должны признавать все. Если в этом направлении есть проблемы, разумеется, их должен регулировать закон. Соответственно, я считаю, что это очень важная и своевременная инициатива. Надеюсь, парламент доведёт принятие этого законопроекта до конца.



Безусловно, должна быть соблюден предел. Для этого требуется правовая оценка. С моей правовой точки зрения, этот предел здесь соблюден надлежащим образом. Одно — это свобода выражения, и другое — устойчивость конституционного порядка, которая является одним из высших интересов. Естественно, государство не может спокойно развиваться, если оно постоянно находится в таком режиме — режиме саботажа. Поэтому все должны уважать сложившийся порядок. Тем более что мы все видим: конституционные органы на самом деле признаются всеми, просто постоянно транслируются противоположные посылы, чтобы попытаться не дать стране полностью успокоиться. Разумеется, у нас есть противоположный интерес. У нашего общества, прежде всего, есть противоположный интерес — чтобы страна успокоилась. Все должны уважать нашу демократическую систему, наш конституционный порядок. Именно на этом принципе основан законопроект, который был инициирован», — заявил Кобахидзе.





