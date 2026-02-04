В СГБ Грузии не подтвердили информацию о пребывании главы службы в США

04.02.2026 15:23





В Службе государственной безопасности Грузии не подтвердили информацию о том, что глава ведомства Мамука Мдинарадзе находится в США.



Как сообщили агентству «Интерпрессньюс» в СГБ Грузии, Мамука Мдинарадзе находится в Тбилиси.



«Он в Тбилиси, на службе», - сообщили в ведомстве.



Напомним: один из лидеров партии «Гахария – за Грузию» Георгий Шарашидзе в эфире программы «Дневной ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс» заявил, что Бидзина Иванишвили «отправил Мамуку Мдинарадзе в США в качестве гонца».



«У меня есть эксклюзивная информация: Иванишвили в очередной раз отправил своего гонца в США - в лице Мамуки Мдинарадзе. Что делать Мдинарадзе? США - это та страна, с которой так выстраивают отношения? Он что, считает штаты Россией?» - заявил Шарашидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





