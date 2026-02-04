Кобахидзе: Мы хотим перезагрузить стратегическое партнерство с США с чистого листа

04.02.2026 15:34





«Мы хотим перезагрузить стратегическое партнерство с США с чистого листа и с конкретным планом действий», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, грузинская сторона в Государственном департаменте США говорила о том, о чём ведётся публичная дискуссия — о перезагрузке стратегического партнёрства.



«С нашей стороны речь шла о том же, о чём мы говорим публично. Мы хотим перезагрузить стратегическое партнёрство с США с чистого листа и с конкретным планом действий. Это наш открытый жест. Мы терпеливо ожидаем ответную реакцию. Надеюсь, что со стороны США будет соответствующая реакция. Это наше оптимистичное ожидание. Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал Кобахидзе.



Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия 3 февраля в рамках рабочего визита в Вашингтон встретился с помощником государственного секретаря США Бренданом Ханраханом.





