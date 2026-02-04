Омбудсмен посетил Саакашвили и других лидеров оппозиции

Народный защитник Леван Иоселиани после посещения осуждённых в 12-м пенитенциарном учреждении заявил, что большинство обвиняемых и осуждённых обеспокоены ограничением коммуникации с внешним миром.



По его словам, эта проблема стала особенно заметной для общества на примере дела Левана Хабеишвили, после чего аппарат Народного защитника более глубоко заинтересовался данным вопросом.



«Сегодня я находился в 12-м пенитенциарном учреждении, где посетил обвиняемых и осуждённых. Могу сказать, что я проверил условия их содержания непосредственно в камерах, пообщался с ними о состоянии здоровья, обращении и обо всех вопросах, которые в целом важны для заключённого. Я выслушал их жалобы и замечания. Разумеется, для каждого есть свои важные вопросы, требующие решения, однако я выделю один вопрос, который беспокоит фактически всех - и речь идёт не только о тех осуждённых и обвиняемых, о которых мы сейчас говорим, эта проблема волнует очень многих обвиняемых. Речь идёт об ограничении коммуникации с внешним миром по постановлению следователя или прокурора, когда им запрещено общение со всеми, кроме адвоката и представителей Народного защитника. Особенно остро это ощущается, когда речь идёт о несовершеннолетних детях - у них нет возможности поддерживать связь с членами своей семьи», — заявил Иоселиани.



Он также отметил, что ограничения на коммуникацию распространяются и на бывшего руководителя СГБ Григола Лилуашвили, бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, а также одного из лидеров партии «Лело - Сильная Грузия» Алеко Элисашвили.



«Мы увидели эту проблему в случае Левана Хабеишвили. Вы помните, что члены его семьи даже проводили акцию протеста, и у меня состоялась встреча с его представителями - матерью и супругой. После этого мы заинтересовались данным вопросом и выяснили, что он волнует многих людей. Я воздержусь от обсуждения конкретных лиц, которых вы перечислили, однако могу подтвердить, что большинство людей, которых я сегодня посетил, действительно сталкиваются с этой проблемой, и она является важной», — отметил он.



Отвечая на уточняющий вопрос, Иоселиани подтвердил, что такие ограничения действуют и в отношении Лилуашвили и Гарибашвили. «Да, у них тоже есть такие ограничения. У всех обвиняемых, которых я посетил, действует подобное ограничение. Я не говорю о Михаиле Саакашвили, который является осуждённым и на данном этапе не имеет таких ограничений. Но у всех обвиняемых такие ограничения есть, в том числе и у Алеко Элисашвили, который при встрече попросил меня обратить внимание на этот вопрос, поскольку его также беспокоит возможность встреч с несовершеннолетними детьми. Это именно тот вопрос, который, на мой взгляд, должен быть решён», — заявил Леван Иоселиани в эфире «ТВ Пирвели».





