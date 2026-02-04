Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Марко Михельсон: Представители нелегитимного правительства Грузии считают собственный народ террористами


04.02.2026   21:42


Представители нелегитимного правительства Грузии считают собственный народ террористами, - об этом в социальной сети пишет глава комитета Сейма Эстонии Марко Михельсон и делится постом спикера грузинского парламента Шалвы Папуашвили, в котором тот говорит о том, что «Брюссель не собирается ни осуждать, ни дистанцироваться от штурма президентского дворца», осуществленного участниками акции протеста 4 месяца назад.

«Представители нелегитимного правительства Грузии считают собственный народ террористами. Я горд находиться среди хороших европейцев, кто не забывает желание грузин быть свободными и противостоит попыткам России расширить свою империю за счет Грузии», - пишет Михельсон.


