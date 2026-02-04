Обвиняемым политикам запрещают контактировать с внешним миром – омбудсмен Грузии

04.02.2026 21:44





Большинство политиков, находящихся под стражей в Руставской тюрьме, как и многие другие обвиняемые не имеют возможности связываться с внешним миром и могут общаться только с адвокатом и представителем Народного защитника, заявил омбудсмен Грузии после посещения политиков в пенитенциарном учреждении.



4 февраля Леван Иоселиани посетил Бачо Ахалая, Паату Бурчулдзе и Муртаза Зоделава, обвиняемых по делу 4 октября, бывшего главу Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, бывшего лидера ЕНД Левана Хабеишвили, экс-премьера Ираклия Гарибашвили, экс-президента Михаила Саакашвили.



По словам Иоселиани, эта проблема беспокоит большинство из них. Они не могут видеться даже с несовершеннолетними детьми. В интервью телекомпании «Пирвели» Леван Иоселиани заявил, впервые с этой проблемой они столкнулись в случае с Леваном Хабеишвили:



«Члены семьи даже проводили акцию протеста, я встречался с его матерью и супругой. После этого мы заинтересовались этим вопросом и выяснилось, что он беспокоит многих людей... У всех обвиняемых, которых я посетил, действуют эти ограничения. Я не говорю о Михаиле Саакашвили, который является осуждённым. Но у всех обвиняемых такие ограничения есть. Такие же ограничения действуют и в отношении Алеко Элисашвили, который также попросил меня обратить на это внимание, его тоже беспокоит запрет на встречи с несовершеннолетними детьми», - сказал он.



Эта практика, введённая «в своё время», была обоснована «необходимостью предотвратить планирование и совершение новых преступлений», заявил Иоселиани.



«Но всё зависит от характера обвинения, если человек обвиняется в насилии в отношении несовершеннолетнего, такое ограничение логично. Но если он обвиняется в должностном или ином преступлении, то какое это имеет отношение к тому, что собственные дети не могут его навестить? Я считаю, что законодательство должно быть более гибким», - сказал Иоселиани.





