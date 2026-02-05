Глава МИД о «Московском механизме» ОБСЕ: Нам нечего скрывать

Наша власть защищает лучшие интересы своего народа и страны. Если в рамках определенных механизмов ОБСЕ кто-то интересуется, что делает Грузия, они могут приехать, посмотреть, поговорить со всеми и оценить процессы, - заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили, говоря о «Московском механизме» ОБСЕ.



Министр иностранных дел говорила о «несправедливом отношении к Грузии и попытках некоторых государств-членов использовать различные международные организации в качестве инструмента политического давления».



«Грузия это страна, у которой имеются вызовы безопасности, и, конечно же, членство в организации, которая в первую очередь должна заниматься вопросами безопасности, для нас важно. Наше добросовестное отношение как государства-члена организации всегда заслуживало того, чтобы быть отмеченным.



Власть Грузии считает критику со стороны ряда государств-членов, в основном это страны-члены ЕС, совершенно несправедливой. Мы увидели, что эти акторы пытаются использовать различные международные организации в качестве инструмента политического давления. Мы видели, как используется в этих целях Парламентская ассамблея Совета Европы, не буду уже говорить о Европарламенте, сегодня мы видим попытки использовать ОБСЕ. Я говорила об этом в рамках министериала ОБСЕ, и тогда я озвучила, что мы должны сделать все, чтобы этого не произошло. Однако мы видим, что несколько стран предпринимают такую попытку», - сказала Мака Бочоришвили.



Как она отметила, грузинская сторона готова в любое время поделиться взглядами с представителями ОБСЕ.



«Мы открыты и нам нечего скрывать. Наша власть защищает лучшие интересы своего народа и страны. И если в рамках определенных механизмов ОБСЕ кто-то интересуется тем, что делает Грузия, они могут приехать, посмотреть, поговорить со всеми и оценить процессы. Насколько объективными будут выбранные эксперты, и насколько объективно они будут все это оценивать –другой вопрос. Но с нашей стороны, если кого-то интересует, мы готовы поделиться своим мнением по любому вопросу», - заявила министр иностранных дел в эфире телеканала «Имеди».





