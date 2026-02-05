|
Посол Грузии встретилась с представителями Госдепартамента США
05.02.2026 11:34
Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Тамар Талиашвили приняла в посольстве Грузии в США представителей Государственного департамента США — старшего советника по политическому планированию Джонатана Асконасса и специального помощника Чарльза Йока. Об этом сообщило посольство Грузии в США в соцсети.
По информации посольства, грузинская сторона вновь выразила готовность к перезагрузке отношений с США и подчеркнула важность обновления стратегического партнёрства между двумя странами.
«В рамках встречи стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений между Грузией и США. Была отмечена роль Грузии как регионального связующего звена и рассмотрен транспортный потенциал Среднего коридора. Обсуждение затронуло текущие и развивающиеся процессы на международном уровне, а также была подчеркнута важность мира и стабильного развития в регионе.
Американская сторона подтвердила неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», — говорится в информации посольства.
