Гено Петриашвили присоединился к американской организацией RAF Wrestling


05.02.2026   13:24


Депутат от партии «Грузинская мечта», олимпийский чемпион по борьбе в вольном стиле Гено Петриашвили подписал контракт с американской борцовской организацией RAF Wrestling.

«Бронза в 2016-м. Серебро в 2020-м. Золото в 2024-м… @petro700 присоединяется к RAF», — говорится в публикации на странице RAF Wrestling в Facebook. Подробности контракта пока не разглашаются.

Гено Петриашвили – двукратный чемпион Европы и трёхкратный чемпион мира. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро он завоевал бронзовую медаль, в 2020 году в Токио – серебряную, а в 2024 году в Париже стал олимпийским чемпионом.

К борцовской организации RAF Wrestling также присоединился бывший мэр Гори Владимир Хинчегашвили.


