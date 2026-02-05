Глава МИД: Грузия — это страна, которая нуждается в Евросоюзе, а ЕС — нуждается в Грузии

05.02.2026 13:29





Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что «недавняя критика со стороны Брюсселя лишена содержания и не имеет того содержания, которое необходимо для серьезной оценки».



Министр отметила, что власти Грузии уже привыкли, что критика, исходящая из Брюсселя, лишена какого-либо содержания.



Бочоришвили выразила уверенность, отношения между Грузией и ЕС стратегически важны для обеих сторон.



«Грузия — это страна, которая нуждается в Евросоюзе, и Грузия — это страна, в которой нуждается в Евросоюз. Мы, обе стороны, нуждаемся друг в друге — чтобы Европа могла защитить свои интересы, и в интересах Европы — в данном случае я имею в виду интересы Грузии — я глубоко убеждена, что для обеих сторон жизненно важно сегодня поддерживать здоровые отношения», — заявила политик.



Бочоришвили отметила, что сегодня Брюссель не предпринимает никаких попыток, несмотря на то, что у стран-членов позиции разные. Министр отметила, что власти многих стран также осознают, что отношение к Грузии было несправедливым и это также не отвечает интересам Европы.



Но всему виной, отметила глава МИД, сегодняшняя европейская бюрократия, которая «часто портит отношения своими заявлениями и действиями».



Бочоришвили подчеркнула, что правительство Грузии фокусировано на развитии страны и создании лучших условий для граждан.



Глава МИД, говоря о транзитной функции Грузии, заявила, что это стратегический вопрос не только для Грузии, но и для Евросоюза в целом.



«Когда мы говорим о транспортном узле, нельзя не заметить Грузию на карте, и несерьезно <слышать разговоры> с европейской стороны о логистическом маршруте. Достаточно просто взглянуть на карту и понять, какова значимость отношений с Грузией и развития сотрудничества на Черном море между ЕС и Грузией», — сказала Бочоришвили.



Глава МИД подчеркнула, что в свете глобальных изменений ЕС придется придерживаться более прагматичного подхода к отношениям с Грузией.





