Депутат парламента Швеции о «Грузинской мечте»: они говорят полную чепуху и ложь

05.02.2026 13:27





Шокирующим назвал заявление грузинского парламентского большинства Ираклия Кирцхалия о Швеции депутат Риксдага Густав Готберг. Грузинский политик утверждал, что в Швеции возросло количество дискриминационных преступлений. В интервью телеканалу TV Pirveli Готберг обвинил членов «Грузинской мечты» в распространении лжи.



«Посмотрите на комментарии депутатов парламента, они говорят полную чепуху, ложь и неправду. Да, у Швеции были проблемы с преступностью, однако мы видим, что прошедший месяц стал первым за несколько лет, когда в стране не было убийств и смертельных инцидентов, потому что правительство проводит реформы и мы боремся с преступностью. Так мы работаем в демократических странах.



Во время протестов мы не расправляемся с оппонентами на улицах с применением химического оружия, как это мы сейчас видим в Грузии. В этом и заключается главное различие. Это приём из кремлёвского методичника – отвлекать внимание от основных проблем, переводя его на менее значимые вопросы», — заявил Густав Готберг.



Напомним, выступая на пленарном заседании и говоря о задействовании «Московского механизма» ОБСЕ, лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия сосредоточил внимание на Швеции.



«Мы обеспокоены тем, что в последнее время в Швеции крайне возросло количество дискриминационных преступлений и преступлений, мотивированных ненавистью. Вызывает тревогу тот факт, что в крупных городах вашей страны возрос уровень риска организованной преступности и в целом увеличился уровень преступности в Швеции.



Нас беспокоит, что стрельба и взрывы, совершаемые бандами, в последние годы стабильно увеличиваются. Вызывает тревогу экономическая стагнация в вашей стране и тот факт, что экономика Швеции сталкивается с трудностями из-за высокой инфляции, слабого внутреннего спроса и долгов домохозяйств. Также вызывает беспокойство и то, что, к сожалению, гражданам приходится долго ждать получения медицинской помощи.



В отличие от вас, выражаемая нами обеспокоенность основана на фактах, статистике и объективной реальности», — заявил Кирцхалия.





