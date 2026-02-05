|
Кавелашвили примет участие в церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр
05.02.2026 11:17
Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с супругой Тамар Багратиони и сопровождающей делегацией отбыл с рабочим визитом в Милан, где примет участие в церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр.
Главное мероприятие церемонии открытия состоится на олимпийском стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Как сообщает администрация президента, в рамках визита президент Грузии встретится с олимпийской делегацией Грузии на XXV зимних Олимпийских играх и будет поддерживать представителей Грузии на командных соревнованиях по фигурному катанию.
От имени Грузии в XXV зимних Олимпийских играх примут участие восемь спортсменов.
