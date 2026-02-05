Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кавелашвили примет участие в церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр


05.02.2026   11:17


Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с супругой Тамар Багратиони и сопровождающей делегацией отбыл с рабочим визитом в Милан, где примет участие в церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр.

Главное мероприятие церемонии открытия состоится на олимпийском стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Как сообщает администрация президента, в рамках визита президент Грузии встретится с олимпийской делегацией Грузии на XXV зимних Олимпийских играх и будет поддерживать представителей Грузии на командных соревнованиях по фигурному катанию.

От имени Грузии в XXV зимних Олимпийских играх примут участие восемь спортсменов.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна