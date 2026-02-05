|
|
|
Прошли экзамены для студентов, желающих продолжить обучение в Грузии
05.02.2026 12:12
Национальный центр оценивания и экзаменов провел экзамен для студентов, желающих продолжить обучение в Грузии после учёбы в зарубежных университетах.
Как сообщает Национальный центр оценивания и экзаменов, тестирование прошло в рамках внедрённой центром объективной и прозрачной системы, соответствующей международным стандартам. В нём приняли участие 99% зарегистрированных студентов.
С ходом электронного тестирования ознакомилась директор Национального центра оценивания и экзаменов Тамар Меманишвили вместе со своими заместителями.
Результаты экзамена будут опубликованы на официальном сайте центра в течение десяти рабочих дней. Ознакомиться с ними студенты смогут с помощью специального кода.
Цель экзамена — оценка академической компетентности граждан Грузии, которые обучались за рубежом не менее одного семестра и намерены продолжить обучение в высших учебных заведениях Грузии.
Структура тестирования включает компоненты понимания прочитанного, логического и количественного мышления. Условием успешной сдачи экзамена является получение более половины от максимального балла — не менее 23 баллов.
Национальный центр оценивания и экзаменов проводит тестирование для студентов, желающих продолжить обучение в Грузии после учёбы в зарубежных университетах, с 2019 года — несколько раз в год.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна