Прошли экзамены для студентов, желающих продолжить обучение в Грузии

05.02.2026





Национальный центр оценивания и экзаменов провел экзамен для студентов, желающих продолжить обучение в Грузии после учёбы в зарубежных университетах.



Как сообщает Национальный центр оценивания и экзаменов, тестирование прошло в рамках внедрённой центром объективной и прозрачной системы, соответствующей международным стандартам. В нём приняли участие 99% зарегистрированных студентов.



С ходом электронного тестирования ознакомилась директор Национального центра оценивания и экзаменов Тамар Меманишвили вместе со своими заместителями.



Результаты экзамена будут опубликованы на официальном сайте центра в течение десяти рабочих дней. Ознакомиться с ними студенты смогут с помощью специального кода.



Цель экзамена — оценка академической компетентности граждан Грузии, которые обучались за рубежом не менее одного семестра и намерены продолжить обучение в высших учебных заведениях Грузии.



Структура тестирования включает компоненты понимания прочитанного, логического и количественного мышления. Условием успешной сдачи экзамена является получение более половины от максимального балла — не менее 23 баллов.



Национальный центр оценивания и экзаменов проводит тестирование для студентов, желающих продолжить обучение в Грузии после учёбы в зарубежных университетах, с 2019 года — несколько раз в год.







