Изменения в системе образования затрагивают и систему управления научными исследовательскими учреждениями
05.02.2026 12:07
В рамках законодательного пакета, касающегося планируемых изменений в сфере высшего образования, изменения затрагивают и систему управления научно-исследовательскими учреждениями.
Согласно принятому парламентом закону, на должность директора научного исследовательского учреждения может быть назначен человек, имеющий докторскую или приравненную к ней академическую степень, возраст которого не превышает 65 лет и который имеет не менее 5 лет опыта научно-исследовательской деятельности или работы на руководящей должности. Согласно действовавшему до сих пор закону, достижение 65-летнего возраста не влекло прекращение полномочий директора учреждения.
Полномочия по назначению и увольнению директора научно-исследовательского учреждения предоставляются руководителю органа государственного контроля учреждения. До назначения директора руководитель органа имеет право назначить исполняющего обязанности директора.
Изменения в законе «О науке, технологиях и их развитии» подготовило Министерство образования и науки. По пояснению ведомства, новый закон обеспечит ускорение процесса принятия решений, рост институциональной стабильности и более эффективную координацию осуществления научной политики.
Пакет законодательных поправок был рассмотрен парламентом в ускоренном порядке и принят в третьем чтении на заседании 4 февраля.
