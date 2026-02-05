Генеральный прокурор встретился с председателем Ассоциации адвокатов Ираклием Кандашвили

Генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе встретился с председателем Ассоциации адвокатов Ираклием Кандашвили.



На встрече Георгий Гваракидзе поздравил Ираклия Кандашвили с избранием на должность председателя Ассоциации адвокатов и пожелал ему успехов.



В ходе встречи, состоявшейся в Генеральной прокуратуре, генеральный прокурор и председатель Ассоциации адвокатов обсудили форматы институционального сотрудничества между прокуратурой Грузии и Ассоциацией адвокатов, в том числе обмен профессиональной практикой между адвокатами и прокурорами, а также возможности повышения квалификации. Кроме того, было подчеркнуто особое значение профессии адвоката и её роль в обеспечении качественного и надёжного правосудия.



В завершение встречи Георгий Гваракидзе и Ираклий Кандашвили договорились о продолжении активного и конструктивного сотрудничества в будущем, что будет способствовать укреплению системы правосудия и развитию профессиональных стандартов.





