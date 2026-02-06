В Грузии участникам протестов массово блокируют банковские счета из-за штрафов

В Грузии начали массово блокировать банковские счета участников антиправительственных акций, оштрафованных за перекрытие дорог, сообщают СМИ.



Точное число активистов с арестованными счетами неизвестно. Грузинская служба «Радио Свобода» зафиксировала как минимум 20 таких случаев, отследив их по публикациям в Facebook.



Как рассказывают сами граждане, утром 5 февраля они получили от банков уведомления о блокировке счетов по требованию Национального бюро исполнения. Лишь после разбирательств выяснилось, что причиной стали неоплаченные административные штрафы, выписанные во время митингов еще в прошлом году. О существовании этих штрафов активисты ранее не знали – по их словам, МВД Грузии не уведомляло их о санкциях.



Между тем, по закону, при выписке штрафа полиция обязана уведомить гражданина: связаться с ним и предложить направить протокол по почте. Попытку вручения должны предпринять как минимум дважды, при этом документ может получить не только сам нарушитель, но и любой совершеннолетний член его семьи.



Если вручить протокол не удается, МВД вправе опубликовать его на своем сайте, после чего штраф считается врученным. Однако даже в этом случае ведомство обязано незамедлительно уведомить гражданина по SMS, чтобы у него была возможность обжаловать санкцию в течение 30 дней.



Юрист Ника Симонишвили, представляющий интересы участников антиправительственных акций, утверждает, что МВД системно нарушает эти процедуры. По его словам, штрафы просто публикуют на сайте, считают «врученными» – без звонков, почтовых отправлений и SMS, – а затем передают дела в бюро исполнения, где уже начинается арест банковских счетов.



В отдельных случаях SMS-уведомления все же приходили, но с опозданием, когда срок обжалования уже истекал. Как отмечает Симонишвили, в последнее время МВД фактически перестало информировать граждан о штрафах на любом этапе. «Безусловно, это является явным и грубым нарушением процессуальных норм», – сказал Симонишвили Радио Свобода.





