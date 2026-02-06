ОАЭ будут финансировать обучение грузинских студентов в своих университетах

Объединенные Арабские Эмираты с этого года будут финансировать обучение грузинских студентов в университетах страны. Об этом стало известно по итогам встречи главы Минобразования Грузии Гиви Миканадзе с министром высшего образования и научных исследований ОАЭ Абдуррахманом Аль Аваром, состоявшейся сегодня в Дубае.



«Особое внимание было уделено реализации нового образовательного проекта, в рамках которого ОАЭ предоставляют финансирование для обучения грузинских студентов в местных университетах. Было отмечено, что набор студентов начнется в этом году», – информирует пресс-служба грузинского министерства.



По словам Миканадзе, программа предоставит грузинским студентам «еще одну важную возможность получить знания, соответствующие международным стандартам». Подробности отбора и условий обучения пока не раскрываются.



Стороны также договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере образования, в том числе через создание совместной рабочей группы.



Эти договоренности проходят на фоне спорной образовательной реформы в Грузии. Некоторые эксперты считают, что предложенные властями изменения изолируют страну от европейского образовательного пространства. В «Грузинской мечте» в ответ подчеркивают, что реформа направлена на повышение качества образования и поможет остановить отток молодежи за границу.





