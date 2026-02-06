Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Зугдиди активно развивают спортивную инфраструктуру


06.02.2026   11:19


В муниципалитете Зугдиди активно ведутся работы по развитию спортивной инфраструктуры. Ход текущих и уже завершённых проектов осмотрел мэр города Давид Кодуа.

Новый стадион строится в поселении вынужденных переселенцев на улице Барамия — это было предвыборное обещание мэра, которое сейчас реализуется.
«В поселении Барамиа проживает много молодёжи, и строительство новой спортивной площадки важно как для развития спорта, так и для популяризации здорового образа жизни», — отметил Давид Кодуа.

На обустройство новой спортивной площадки на улице Барамиа из местного бюджета выделено 224 444 лари.

Кроме того, реабилитация спортивных площадок продолжается на улицах Табукашвили и Куджи, а также завершена в Ингири.

Всего в Зугдиди реконструируются 7 спортивных площадок, на что выделено около 1 млн лари.

Работы вместе с мэром осмотрели его заместитель Бесик Чежиа и председатель фракции «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в сакребуло Гиорги Кортава.
По словам Давида Кодуа, реализация подобных проектов будет продолжена и в дальнейшем.


