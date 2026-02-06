Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Батумский театр отменил премьеру фильма DARK WEB


06.02.2026   10:19


Батумский драматический театр отменил премьеру авторского спектакля режиссёра Геги Гагнидзе DARK WEB, указав причиной – «субъективный политический акт».

«За два дня до премьерного показа администрации театра стало известно, что режиссёр Гега Гагнидзе планировал на большой сцене театра в рамках спектакля осуществить субъективный политический акт… Внесение политики на сцену выходит за рамки искусства и служит исключительно конкретному политическому контексту. Соответственно, запланированный спектакль, содержание которого не соответствует указанным принципам, отменяется», - заявляет Батумский драматический театр.

В заявлении, распространённом 5 февраля, театр «категорически дистанцируется» от того, что называет «политизацией театрального пространства». Театр заявляет, что «останется пространством культуры и искусства, свободным от политического влияния», и вернёт зрителям деньги за приобретённые билеты.

Премьера была запланирована на 7 февраля. Все билеты были полностью распроданы. Согласно афише, DARK WEB («Тёмная сеть») – спектакль, который «рефлексирует над насилием и жестокостью, доминирующими в современном цифровом мире», и «исследует причины и мотивацию возникновения насилия».

На сайте режиссера размещен постер в поддержку актера Андро Чичинадзе, арестованного во время проевропейских демонстраций.

С декабря 2025 года Батумский театр возглавляет актёр Коте Мжавия – актёр, которого в 2023 году в ночном шоу телекомпании «Имеди» представили публике как «известного тамаду». Коте Мжавия на этом посту сменил бывшего депутата от партии «Грузинская мечта» Нукри Кантария.

Директора театра назначает Министерство культуры Аджарии.


