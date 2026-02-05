В Грузии непризнание легитимности правительства могут сделать уголовно наказуемым

05.02.2026 13:43





В правящей партии Грузии «Грузинская мечта» предложили устанавливать ответственность за публичное непризнание легитимности власти и призывы к подобным действиям. По замыслу инициаторов, такие положения могут быть включены в законопроект о грантах – новой инициативе парламента, направленной на ограничения для политиков, СМИ и гражданского общества под предлогом борьбы с иностранным влиянием и пресечением финансирования беспорядков.



«Я считаю правильным и справедливым, что в случае, если лица публично призывают других не признавать легитимность конституционных органов и не подчиняться законодательству Грузии, против них должна быть установлена ответственность, в том числе уголовная. Это служит законной цели – укреплению суверенитета страны – и может стать одной из составляющих пакета законодательных изменений», – заявил глава комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе в среду, отвечая на инициативу члена большинства Левана Мачавариани.



Мачавариани при этом сослался на зарубежный опыт: в Германии в 2025 году запретили экстремистскую организацию Königreich Deutschland, среди оснований было непризнание легитимности властей, создание параллельных структур, бойкот решений госорганов и призывы к аналогичным действиям.



«Германия – хороший пример, мы можем напрямую перенять её практику… Если Германия сочла возможным запретить подобное движение, мы тоже можем рассмотреть введение санкций для политических групп или активистов, совершающих аналогичные действия», – сказал депутат.



Премьер Ираклий Кобахидзе поддержал инициативу и выразил надежду, что парламент «доведет законопроект до конца».



«На самом деле эту конституционную систему и конституционные органы признают все, просто постоянно распространяются противоположные послания, чтобы попытаться не дать стране успокоиться. Разумеется, прежде всего у нас, у общества, есть интерес – чтобы страна стабилизировалась, и все должны уважать нашу демократическую систему и конституционный порядок», – сказал он.



По его оценке, законопроект не противоречит свободе слова, потому что речь идет о защите «высшего интереса» государства: «Страна не может мирно развиваться, если постоянно находится в состоянии саботажа».





